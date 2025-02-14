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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至126元，預估目標價為3015元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:10


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由125元上修至126元，其中最高估值127.9元，最低估值112.5元，預估目標價為3015元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值127.9(127.9)162.45209.82221.58
最低值112.5(112.5)122.01159.65212.24
平均值123.96(123.87)150.24183.36216.91
中位數126(125)155.2184.1216.91

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值360,545,480579,818,000780,758,590859,330,450
最低值353,370,000467,329,000540,986,000772,141,360
平均值359,701,930516,907,070658,480,850815,735,910
中位數360,541,000519,008,000666,002,000815,735,910

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS68.8881.0749.4649.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		241,900,989292,876,040192,625,942186,927,647

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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