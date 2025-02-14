出國急病不用亂投醫！兆豐旅綜險可打國際SOS 即刻救援好安心

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-14 12:21

‌



海外旅遊如碰上突發疾病來襲，人生地不熟勢必提高就醫難度。兆豐保險表示，民眾出國旅遊前投保旅行綜合保險，旅遊期間因突發疾病需要協助，可撥打 SOS 緊急救援服務專線協助提供：推薦醫療院所、醫療傳譯、代轉醫療費用，以及緊急轉送回國等相關救援服務。

時值冬季流感好發季節，出國旅遊如因身體不適需要就醫，不論是尋找醫療院所、診療時醫病溝通，甚至是需要緊急轉送回國治療，對於身處異鄉的遊客而言，無疑是一大難題。 兆豐保險表示，民眾只要在出發前投保兆豐國外旅行綜合保險，除可享有海外突發疾病、傷害醫療、身故失能等保障外，當保戶在國外因故需要醫療協助時，只要撥打保單上提供的 SOS 緊急救援服務專線完成相關資料確認後，國際 SOS 就會針對保戶需求提供相關服務。

‌



兆豐保險表示，國際 SOS 服務以醫療、旅遊二大類協助為主，在醫療協助部分包含：旅遊保健電話諮詢服務、醫療服務機構推薦、安排住院、醫療轉送、醫療翻譯、代轉醫療費用、緊急轉送回國等。 舉例來說，兆小樂前往日本滑雪因不慎摔傷導致骨折須在當地開刀治療，可撥打 SOS 緊急救援服務專線，由救援中心協助保戶在日本當地就醫所需相關事宜，包含：推薦適合的醫院、醫療傳譯確保溝通順暢；如遇緊急狀況需儘速回台，也有緊急轉送等相關服務，協助保戶爭取醫療的黃金時間。