【精打細算】運動還能輕鬆賺？永豐Sport卡Apple Pay回饋秘訣，讓你邊動邊省，聰明消費！
鉅亨研報 2025-02-14 14:54
熱衷健身與戶外活動的朋友看過來，你運動流下的汗水不會白流，擁有永豐 Sport 卡，認真運動不只對自己的身體有益，還可以獲得消費回饋；同時也是行動支付神卡，支援 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 及 Garmin Pay 主流行動支付，不用帶實體卡片，就能不限制特定通路輕鬆消費，再享加碼優惠。想在運動過程中獲得更多福利，並且注重支付方式便利性的話，就跟著我們一起了解更多永豐 Sport 卡的特色吧！
一、永豐 Sport 卡回饋機制
使用永豐 Sport 卡以指定行動支付或在指定通路消費，並完成指定運動量與任務，即可獲得最高 6% 回饋。
二、永豐 Sport 卡回饋條件
基本回饋 1% 無上限，需下載註冊永豐銀行「汗水不白流 APP」並勾選為卡友身分，且 APP 有運動數據即可獲得；運動獎勵 1% 及指定行動支付 / 通路加碼 4%，需於消費當月在「汗水不白流 APP」達 10,000 大卡或 Apple Watch 圓滿畫圈 10 次，並設定永豐帳戶自動扣繳信用卡費，完成以上條件總計最高 6% 回饋…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
三、永豐 Sport 卡年費與新戶優惠
四、永豐 Sport 卡注意事項
五、常見問題
六、結論
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