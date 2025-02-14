美國人事管理辦公室：已經開始大規模裁員

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-14 09:10

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美國總統川普周二（11 日）簽署削減聯邦政府工作人員的行政命令，當天他還簽署一道行政命令，指示各政府機關與馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE）合作，裁減政府工作人員，限制各機關徵才，目的是縮小聯邦政府規模。

第二天，即當地時間 2 月 12 日，美國人事管理辦公室（OPM）官員給員工發送電子郵件，稱已經開始大規模裁員。該機關四名員工稱，人事管理辦公室已開始對所有聯邦徵人施加更多控制。

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據《華盛頓郵報》報導，知情人士透露，美國白宮官員正考慮將整個政府機關的預算平均削減 30% 至 40%，主要削減措施是大幅裁員。

美國國防部和國土安全部預料不受影響。消息人士表示，這些計畫尚未定案，可能會發生變化。

另外，周三晚些時候，美國波士頓聯邦地區法院法官奧圖爾暫時允許川普政府繼續推進聯邦僱員「買斷計畫」。奧圖爾表示，代表其成員提起訴訟的聯邦雇員工會，並未直接受該計畫影響，因此無權提起此案。

此前奧圖爾曾針對「買斷計畫」發布臨時限制令。所謂的「買斷計畫」，即美國政府將對所有主動離職的聯邦政府僱員，提供約 8 個月薪資補償，但離職員工需要在特定日期作出離職決定。該特定日期此前為 2 月 6 日，後來又推遲了一些天。

美國航空航天局（NASA）代理局長佩特羅周三表示，「政府效率部」計劃審查航空航天局的支出。佩特羅稱，已有數百名航天局員工接受政府的「買斷計畫」。

另外，美國國務院已經開始指示駐各國美國大使館展開裁員工作，包括美國員工和當地僱員。

《華盛頓郵報》指出，上述事態發展，反映了川普和馬斯克削減聯邦勞動力的步伐加快，他們認為這是制定保守議程和削減開支所必需。

《華盛頓郵報》稱，如果馬斯克和川普成功，可能會是幾十年來美國文職人員隊伍最重大變革之一，讓川普擁有更大權力，同時大幅縮減監管機關試圖制定和執行的法規。