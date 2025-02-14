鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE HealthCare Technologies IncGEHC-US的目標價調升至100元，幅度約3.09%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 04:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)提出目標價估值：中位數由97元上修至100元，調升幅度3.09%。其中最高估值110元，最低估值83元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予GE HealthCare Technologies Inc評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。
GE HealthCare Technologies Inc今(14日)收盤價為94.48元。近5日股價下跌3.09%，標普指數下跌0.16%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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