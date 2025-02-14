鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nova Ltd(NVMI-US)EPS預估上修至8.1元，預估目標價為290.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 06:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Nova Ltd(NVMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.42元上修至8.1元，其中最高估值8.54元，最低估值6.96元，預估目標價為290.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2029年
|最高值
|8.54(8.54)
|9.75
|10
|14
|最低值
|6.96(6.96)
|6.93
|9.51
|14
|平均值
|7.91(7.58)
|8.51
|9.75
|14
|中位數
|8.1(7.42)
|8.82
|9.75
|14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2029年
|最高值
|8.72億
|9.72億
|10.62億
|14.10億
|最低值
|7.45億
|7.30億
|10.20億
|14.10億
|平均值
|8.15億
|8.63億
|10.41億
|14.10億
|中位數
|8.27億
|8.78億
|10.41億
|14.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.71
|3.28
|4.89
|4.28
|營業收入
|2.69億
|4.16億
|5.71億
|5.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Nova Ltd(NVMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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