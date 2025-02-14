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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nova Ltd(NVMI-US)EPS預估上修至8.1元，預估目標價為290.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 06:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Nova Ltd(NVMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.42元上修至8.1元，其中最高估值8.54元，最低估值6.96元，預估目標價為290.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2029年
最高值8.54(8.54)9.751014
最低值6.96(6.96)6.939.5114
平均值7.91(7.58)8.519.7514
中位數8.1(7.42)8.829.7514

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2029年
最高值8.72億9.72億10.62億14.10億
最低值7.45億7.30億10.20億14.10億
平均值8.15億8.63億10.41億14.10億
中位數8.27億8.78億10.41億14.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.713.284.894.28
營業收入2.69億4.16億5.71億5.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Nova Ltd(NVMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVMI

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