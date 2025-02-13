鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股(GNRC-US)EPS預估下修至7.89元，預估目標價為174.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.18元下修至7.89元，其中最高估值8.82元，最低估值6.26元，預估目標價為174.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.82(8.82)
|10.28
|11.64
|13.27
|最低值
|6.26(6.65)
|7.25
|7.58
|7.74
|平均值
|7.85(8.1)
|8.83
|9.64
|10.51
|中位數
|7.89(8.18)
|8.91
|9.26
|10.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.74億
|52.88億
|54.36億
|56.46億
|最低值
|44.10億
|45.29億
|45.83億
|46.79億
|平均值
|45.57億
|48.56億
|50.41億
|51.63億
|中位數
|45.22億
|48.85億
|50.26億
|51.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.48
|8.30
|5.42
|3.27
|5.39
|營業收入
|24.85億
|37.37億
|45.65億
|40.23億
|42.96億
詳細資訊請看美股內頁：
基內瑞克控股(GNRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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