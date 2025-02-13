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鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股(GNRC-US)EPS預估下修至7.89元，預估目標價為174.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.18元下修至7.89元，其中最高估值8.82元，最低估值6.26元，預估目標價為174.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.82(8.82)10.2811.6413.27
最低值6.26(6.65)7.257.587.74
平均值7.85(8.1)8.839.6410.51
中位數7.89(8.18)8.919.2610.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值47.74億52.88億54.36億56.46億
最低值44.10億45.29億45.83億46.79億
平均值45.57億48.56億50.41億51.63億
中位數45.22億48.85億50.26億51.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.488.305.423.275.39
營業收入24.85億37.37億45.65億40.23億42.96億

詳細資訊請看美股內頁：
基內瑞克控股(GNRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGNRC

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