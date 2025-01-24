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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至15.6元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.27元上修至15.6元，其中最高估值16.36元，最低估值14.9元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值16.36(16.36)18.819.97
最低值14.9(14.9)1718
平均值15.61(15.5)17.919.11
中位數15.6(15.27)17.9219.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值119.66億126.76億130.36億
最低值117.17億119.06億121.46億
平均值118.53億123.70億126.52億
中位數118.51億124.18億127.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS6.9922.835.0511.95
營業收入100.84億101.88億101.93億111.32億

詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAIZ

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