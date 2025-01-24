鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至15.6元，預估目標價為225.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.27元上修至15.6元，其中最高估值16.36元，最低估值14.9元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.36(16.36)
|18.8
|19.97
|最低值
|14.9(14.9)
|17
|18
|平均值
|15.61(15.5)
|17.9
|19.11
|中位數
|15.6(15.27)
|17.92
|19.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|119.66億
|126.76億
|130.36億
|最低值
|117.17億
|119.06億
|121.46億
|平均值
|118.53億
|123.70億
|126.52億
|中位數
|118.51億
|124.18億
|127.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.99
|22.83
|5.05
|11.95
|營業收入
|100.84億
|101.88億
|101.93億
|111.32億
詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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