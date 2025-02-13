鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至11.82元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰尼特健保(THC-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.59元上修至11.82元，其中最高估值12.92元，最低估值9.39元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.92(12.81)
|14.47
|16.91
|25.45
|最低值
|9.39(9.85)
|11
|12.58
|25.45
|平均值
|11.64(11.42)
|13.04
|15.05
|25.45
|中位數
|11.82(11.59)
|13.41
|15.35
|25.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|214.76億
|225.28億
|234.52億
|233.93億
|最低值
|207.67億
|216.75億
|225.15億
|233.93億
|平均值
|209.85億
|219.89億
|230.84億
|233.93億
|中位數
|208.79億
|219.60億
|231.85億
|233.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.75
|8.42
|3.79
|5.71
|32.70
|營業收入
|176.40億
|194.85億
|191.74億
|205.48億
|206.65億
詳細資訊請看美股內頁：
泰尼特健保(THC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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