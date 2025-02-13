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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至11.82元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰尼特健保(THC-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.59元上修至11.82元，其中最高估值12.92元，最低估值9.39元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.92(12.81)14.4716.9125.45
最低值9.39(9.85)1112.5825.45
平均值11.64(11.42)13.0415.0525.45
中位數11.82(11.59)13.4115.3525.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值214.76億225.28億234.52億233.93億
最低值207.67億216.75億225.15億233.93億
平均值209.85億219.89億230.84億233.93億
中位數208.79億219.60億231.85億233.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.758.423.795.7132.70
營業收入176.40億194.85億191.74億205.48億206.65億

詳細資訊請看美股內頁：
泰尼特健保(THC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTHC

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