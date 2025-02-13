轉廢為能 造紙業年發電1400萬度/家 將擴至5大產業、目標年減碳83萬公噸

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-13 18:41

‌



環境部今（13）日攜手產官學研舉辦「廢水處理能源化」記者會，結合造紙業典範案例量能，啟動廢水處理能源化伙伴網絡，將逐步拓展至醱酵、食品、畜牧、石化等 4 大業別，預計至 2032 年將推動 150 場廢水能源化案場，初估年減碳量可達 83 萬公噸 CO2e。

國際上積極推動厭氧處理高濃度有機廢水，生產及利用沼氣作為能源，我國接軌國際，推動廢水處理能源化。根據國內生質能源售電資料顯示，近 3 年售電總度數為 1.4 億度，其中 113 年以造紙業廢水能源化處理年發電量 1,400 萬度 / 家最高，且初步評估約 208 家事業廢水具能源化潛勢後續可轉廢為能，造紙業有很高潛勢外，另以畜牧業 131 家數量最高，顯示廢水能源化仍有很大空間。

‌



為推動廢水處理能源化，「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」已於本（114）年 1 月 20 日修正發布，規範一定規模廢水具能源化潛勢之造紙、食品、醱酵和石化業等對象，於水污染防治許可證（文件）申請、變更或展延時，評估優先採行最佳可行控制技術（厭氧處理）及收集沼氣處理或利用。

環境部說明，除法規驅動外，亦同步向行政院提報「推動廢（污）水能資源化、低碳智慧化處理計畫」爭取 4 年 23 億元預算，透過建立示範案場加速推動。此外，陸續推動達 6 項措施，包括：1. 辦理淨水永續獎肯定事業投資綠色轉型、2. 補助創新研發技術鼓勵開發綠色轉型技術、3. 對於推動綠色轉型者給予水污費抵減、4. 推動綠色轉型專案貸款信用保證、5. 推動綠色成長基金投資淨零產業、6. 建構技術平台提供低碳淨零新興廢污水處理技術等多元輔導措施。

有鑑於國內一些大型紙廠如正隆大園廠、永豐餘新屋廠等，已有純熟技術經驗，環境部邀請經濟部產發署、造紙公會、正隆公司、永豐餘公司、工研院等代表參與，借鏡實際成功經驗，結合技術資源，籌組廢水生質能伙伴網絡；規劃核發技術服務機構實績證明；成立專家輔導團進行輔導等。永豐餘公司代表表示，近年執行龜山水資中心 ROT 案，沼氣能源化打造綠電系統，每年沼氣發電量為 500 萬度及減少 2,500 噸碳排放量。正隆公司代表表示，推動「廢水處理能源化伙伴網絡」，能達到母雞帶小雞 1+N 的功效，期待能有更多潛勢伙伴來解鎖廢水綠能寶藏。