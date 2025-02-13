鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至64.78元，預估目標價為4600元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 16:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由63.85元上修至64.78元，其中最高估值66.46元，最低估值62.7元，預估目標價為4600元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|66.46(66.46)
|98.58
|133.53
|最低值
|62.7(62.7)
|78.56
|104.31
|平均值
|64.71(64.29)
|88.39
|119.48
|中位數
|64.78(63.85)
|89.32
|122.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6,459,950
|9,024,310
|11,973,890
|最低值
|6,245,780
|7,430,320
|9,222,900
|平均值
|6,392,040
|8,205,220
|10,904,260
|中位數
|6,364,530
|8,360,000
|11,279,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|26.66
|55.72
|38.3
|29.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,130,395
|5,210,128
|3,637,632
|3,063,552
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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