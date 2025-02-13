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鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至64.78元，預估目標價為4600元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 16:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由63.85元上修至64.78元，其中最高估值66.46元，最低估值62.7元，預估目標價為4600元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值66.46(66.46)98.58133.53
最低值62.7(62.7)78.56104.31
平均值64.71(64.29)88.39119.48
中位數64.78(63.85)89.32122.9

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值6,459,9509,024,31011,973,890
最低值6,245,7807,430,3209,222,900
平均值6,392,0408,205,22010,904,260
中位數6,364,5308,360,00011,279,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS26.6655.7238.329.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,130,3955,210,1283,637,6323,063,552

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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