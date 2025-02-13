馬斯克再批北約 呼籲進行徹底改革

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 16:36

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據美國《新聞周刊》報導，美國企業家、「政府效率部」負責人馬斯克周三（12 日）在社交平台 X 上發帖，再次批評北大西洋公約組織（北約），呼籲對其進行徹底改革。

「北約需要徹底改革」，馬斯克當日在帖文中說。

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馬斯克這番言論是對美國共和黨籍參議員邁克 · 李此前發文稱「冷戰已經結束，北約已經過時」的回應。

馬斯克此番言論暗示北約可能會受到美國新政府對待其全球夥伴關係方式的影響。鑑於馬斯克在白宮的影響力，以及美國總統川普長期以來對北約持懷疑態度，可能表明美國對北約的支持將發生轉變。

這不是馬斯克第一次對北約提出質疑。馬斯克去年 3 月 2 日對美國商人大衛 • 薩克斯在社交平台 X 上發表「蘇聯解體後，北約必須解散」的觀點表示贊同。

馬斯克當時表示：「一直想知道為什麼北約會繼續存在，特別是在它的宿敵和存在的理由——『華沙條約組織』（簡稱華約）已經解散的情況下。」

此外，川普曾在去年 12 月 8 日播出的電視採訪中再次威脅說，如果盟友的國防支出不達標，華盛頓絕對有可能退出北約。

此前他還要求其他北約國家將國防開支佔國內生產毛額（GDP）的比例提高到 3%。