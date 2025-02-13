鉅亨速報 - Factset 最新調查：閎康(3587-TW)目標價調降至292元，幅度約4.58%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 16:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對閎康(3587-TW)提出目標價估值：中位數由306元下修至292元，調降幅度4.58%。其中最高估值320元，最低估值278元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予閎康(3587-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立1位、保守悲觀0位。
閎康(3587-TW)今(13日)收盤價為233元。近5日股價上漲0.22%，相關其他電子類指數近5日上漲1.71%，櫃買市場加權指數上漲1.15%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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