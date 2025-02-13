馬斯克的X平台將向川普支付1000萬美元 以達成當年封號和解

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-13 15:17

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多家美媒報導，馬斯克旗下的社群媒體平台 X 已同意支付約 1000 萬美元，以和解美國總統川普對該公司及其前執行長提起的訴訟。這使得 X 成為繼 Meta(META-US) 之後，第二個與川普就「封號」糾紛達成和解的社群媒體平台。

在 2021 年 1 月，川普的支持者衝擊美國國會大廈後，包括 X（當時名為 Twitter）和 Meta 在內的美國多家社群平台，對川普的社群帳號進行了封禁處理。Twitter 於 2021 年 1 月 8 日表示，「在仔細審查了 @realDonaldTrump 帳號最近的推文及其背景後，我們以存在進一步煽動暴力的風險為由，永久停用了該帳號」。

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同年 7 月，川普對 X、Facebook 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 及其執行長提起訴訟，指控他們非法壓制保守派觀點。

訴訟進展與和解

2022 年 5 月，美國加州北區地方法院法官 James Donato 駁回了川普的訴訟，理由是 Twitter 並未侵犯川普受美國憲法第一修正案保障的言論自由權。川普隨後向美國第九巡迴上訴法院提出上訴。

2022 年 10 月，馬斯克完成收購 Twitter 後，恢復了川普在其平台的帳號。2023 年 8 月，川普在國會暴亂事件後，首次在 X 平台發文，正式宣告回歸。

儘管如此，川普與上述三家公司的訴訟糾紛仍在持續。據知情人士透露，考慮到川普與馬斯克的密切關係，川普的團隊一度考慮逐步解除與 X 的訴訟案件，放棄向其索賠。此前，馬斯克已為川普的競選團隊貢獻了 2.5 億美元。此外，馬斯克還領導著美國政府效率部 (DOGE)，負責縮小聯邦官僚機構。

然而，最終雙方還是選擇了和解。本周公開的法院文件顯示，雙方已提出撤銷上訴的動議，並各自承擔費用。該動議已於周一獲得批准。

其他和解案例

上個月，Meta 平台表示，他們已同意支付約 2500 萬美元，與川普就「封號風波」引發的訴訟案達成和解。

根據和解協議的初步草案，Meta 將支付約 2500 萬美元，其中 2200 萬美元將用於川普的總統圖書館基金。

據透露，川普的律師們也將尋求與 Google 達成和解。在 2021 年美國國會大廈騷亂後，Google 禁止了川普在 YouTube 上的使用。