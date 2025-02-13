浩宇3月7日掛牌上櫃 聚焦無創精準醫療搶攻腦疾市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-13 10:50

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創新醫材廠浩宇 (6872-TW) 配合上櫃前公開承銷，明 (14) 日起開始競拍，競拍時間至 18 日，2 月 24 日至 26 日辦理公開申購，預計 3 月 3 日抽籤，暫定 3 月 7 日掛牌。浩宇結合台灣高階晶片技術，聚焦無創精準醫療，進一步搶攻腦疾市場。

浩宇股東結合國內重要創投及 ICT 指標企業，包括創投公會理事長邱德成、喜馬拉雅創投董事長施振榮、交大思源基金會董事長吳廣義，以及協助浩宇製造「臨床試驗研究機 Model-101」的半導體設備商 - 久元電子董事長汪秉龍。

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浩宇開發的「NaviFUS 導航型聚焦式超音波系統」運用非侵入式技術安全開啟血腦屏障，可讓藥物直達腦部病灶，整個治療過程無須麻醉，完全「無創」(免開刀、不流血、無傷口)，且患者可於門診治療，治療時間僅需約 0.5 至 1 小時。

「NaviFUS 導航型聚焦式超音波系統」去年 11 月啟動復發性膠質母細胞瘤 (rGBM) 三期臨床試驗後，預計年底進行期中分析，力拚 2026 至 2027 年取證。

另外，除針對 rGBM 治療，浩宇說明 NaviFUS 系統可精準將超音波能量遞送至腦部深層區域，實現神經訊號傳導的局部調控，以達到治療效果，也為癲癇提供新的解決方案。