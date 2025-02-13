鉅亨速報 - Factset 最新調查：Onestream, Inc. Class AOS-US的目標價調降至35元，幅度約5.41%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 06:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Onestream, Inc. Class A(OS-US)提出目標價估值：中位數由37元下修至35元，調降幅度5.41%。其中最高估值40元，最低估值26元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Onestream, Inc. Class A評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Onestream, Inc. Class A今(13日)收盤價為24.17元。近5日股價上漲5.41%，標普指數下跌0.16%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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