鉅亨速報 - Factset 最新調查：維納多不動產信託VNO-US的目標價調升至40元，幅度約5.26%

綜合評級 - 共有15位分析師給予維納多不動產信託評價：積極樂觀2位、保持中立7位、保守悲觀6位。

維納多不動產信託今(4日)收盤價為42.85元。近5日股價下跌5.26%，標普指數上漲1%短期股價無明顯表現。