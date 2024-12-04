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鉅亨速報 - Factset 最新調查：維納多不動產信託VNO-US的目標價調升至40元，幅度約5.26%

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 04:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對維納多不動產信託(VNO-US)提出目標價估值：中位數由38元上修至40元，調升幅度5.26%。其中最高估值49元，最低估值23.75元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予維納多不動產信託評價：積極樂觀2位、保持中立7位、保守悲觀6位。

維納多不動產信託今(4日)收盤價為42.85元。近5日股價下跌5.26%，標普指數上漲1%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VNO市場預估目標價

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