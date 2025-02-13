鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團CG-US的目標價調降至55.5元，幅度約3.48%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對凱雷集團(CG-US)提出目標價估值：中位數由57.5元下修至55.5元，調降幅度3.48%。其中最高估值83元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予凱雷集團評價：積極樂觀8位、保持中立11位、保守悲觀1位。
凱雷集團今(13日)收盤價為49.23元。近5日股價下跌3.48%，標普指數上漲0.51%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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