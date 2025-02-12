鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團(CG-US)EPS預估下修至4.37元，預估目標價為56.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對凱雷集團(CG-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.45元下修至4.37元，其中最高估值4.86元，最低估值4.16元，預估目標價為56.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.86(4.86)
|5.05
|5.25
|最低值
|4.16(4.3)
|4.55
|5.09
|平均值
|4.39(4.48)
|4.81
|5.18
|中位數
|4.37(4.45)
|4.8
|5.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|54.01億
|66.78億
|53.20億
|最低值
|43.53億
|47.38億
|52.31億
|平均值
|46.18億
|51.48億
|52.76億
|中位數
|45.38億
|49.86億
|52.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.97
|8.20
|3.35
|-1.68
|營業收入
|28.51億
|87.18億
|47.76億
|26.43億
詳細資訊請看美股內頁：
凱雷集團(CG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉資產銷售收益減少 凱雷集團獲利未達預期
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估上修至2.09元，預估目標價為200.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估下修至4.62元，預估目標價為97.79元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Confluent Inc Class A(CFLT-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為34.00元
上一篇
下一篇