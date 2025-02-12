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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團(CG-US)EPS預估下修至4.37元，預估目標價為56.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對凱雷集團(CG-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.45元下修至4.37元，其中最高估值4.86元，最低估值4.16元，預估目標價為56.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.86(4.86)5.055.25
最低值4.16(4.3)4.555.09
平均值4.39(4.48)4.815.18
中位數4.37(4.45)4.85.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值54.01億66.78億53.20億
最低值43.53億47.38億52.31億
平均值46.18億51.48億52.76億
中位數45.38億49.86億52.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.978.203.35-1.68
營業收入28.51億87.18億47.76億26.43億

詳細資訊請看美股內頁：
凱雷集團(CG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCG

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