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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業SCCO-US的目標價調升至100.39元，幅度約3.61%

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南方銅業(SCCO-US)提出目標價估值：中位數由96.89元上修至100.39元，調升幅度3.61%。其中最高估值130元，最低估值52元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予南方銅業評價：積極樂觀2位、保持中立9位、保守悲觀7位。

南方銅業今(30日)收盤價為91.37元。近5日股價下跌3.61%，標普指數下跌0.77%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SCCO市場預估目標價

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