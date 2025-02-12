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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司SHOP-US的目標價調升至130元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 20:15


根據FactSet最新調查，共46位分析師，對Shopify公司(SHOP-US)提出目標價估值：中位數由125元上修至130元，調升幅度4%。其中最高估值175元，最低估值91元。

綜合評級 - 共有54位分析師給予Shopify公司評價：積極樂觀32位、保持中立20位、保守悲觀2位。

Shopify公司今(12日)收盤價為123.59元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲0.51%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SHOP市場預估目標價

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