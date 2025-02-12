鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉利德科學(GILD-US)EPS預估上修至7.7元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對吉利德科學(GILD-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.56元上修至7.7元，其中最高估值8.54元，最低估值6.38元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.54(8.54)
|9.12
|9.74
|10.62
|最低值
|6.38(6.38)
|6.52
|7.01
|7.29
|平均值
|7.62(7.61)
|8.07
|8.58
|9.11
|中位數
|7.7(7.56)
|8.11
|8.7
|9.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|296.39億
|313.95億
|335.18億
|357.20億
|最低值
|276.40億
|278.00億
|288.40億
|295.27億
|平均值
|284.94億
|293.98億
|307.95億
|323.46億
|中位數
|285.15億
|292.77億
|307.47億
|324.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.10
|4.93
|3.64
|4.50
|營業收入
|246.42億
|273.72億
|270.85億
|270.58億
詳細資訊請看美股內頁：
吉利德科學(GILD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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