search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉利德科學(GILD-US)EPS預估上修至7.7元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對吉利德科學(GILD-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.56元上修至7.7元，其中最高估值8.54元，最低估值6.38元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.54(8.54)9.129.7410.62
最低值6.38(6.38)6.527.017.29
平均值7.62(7.61)8.078.589.11
中位數7.7(7.56)8.118.79.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值296.39億313.95億335.18億357.20億
最低值276.40億278.00億288.40億295.27億
平均值284.94億293.98億307.95億323.46億
中位數285.15億292.77億307.47億324.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.104.933.644.50
營業收入246.42億273.72億270.85億270.58億

詳細資訊請看美股內頁：
吉利德科學(GILD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGILD

相關行情

台股首頁我要存股
吉利德科學96.140.69%

延伸閱讀


Empty