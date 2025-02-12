鉅亨速報 - Factset 最新調查：NNN REIT公司NNN-US的目標價調降至43元，幅度約4.44%
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對NNN REIT公司(NNN-US)提出目標價估值：中位數由45元下修至43元，調降幅度4.44%。其中最高估值48元，最低估值41元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予NNN REIT公司評價：積極樂觀4位、保持中立11位、保守悲觀2位。
NNN REIT公司今(12日)收盤價為40.24元。近5日股價下跌4.44%，標普指數上漲0.51%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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