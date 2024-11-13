鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司(SHOP-US)EPS預估上修至1.15元，預估目標價為86.07元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 10:15
根據FactSet最新調查，共40位分析師，對Shopify公司(SHOP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.11元上修至1.15元，其中最高估值1.34元，最低估值0.92元，預估目標價為86.07元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.34(1.55)
|1.74
|2.25
|2.93
|最低值
|0.92(0.92)
|0.8
|1.21
|1.85
|平均值
|1.16(1.12)
|1.42
|1.84
|2.51
|中位數
|1.15(1.11)
|1.45
|1.8
|2.64
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|88.27億
|110.69億
|140.81億
|165.28億
|最低值
|85.98億
|100.76億
|119.57億
|145.04億
|平均值
|87.04億
|105.45億
|127.93億
|156.47億
|中位數
|86.84億
|105.50億
|126.70億
|157.78億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.11
|0.27
|2.34
|-2.73
|0.10
|營業收入
|15.78億
|29.29億
|46.12億
|56.00億
|70.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Shopify公司(SHOP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 方舟伍德持續抄底 這回加倉這3檔！
- YouTube攜手蝦皮 進軍印尼網購市場
- 〈美股盤後〉美債殖利率飆升 川普交易降溫 那指標普終結連五紅
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為52.34元
上一篇
下一篇