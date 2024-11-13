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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司(SHOP-US)EPS預估上修至1.15元，預估目標價為86.07元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 10:15


根據FactSet最新調查，共40位分析師，對Shopify公司(SHOP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.11元上修至1.15元，其中最高估值1.34元，最低估值0.92元，預估目標價為86.07元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.34(1.55)1.742.252.93
最低值0.92(0.92)0.81.211.85
平均值1.16(1.12)1.421.842.51
中位數1.15(1.11)1.451.82.64

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值88.27億110.69億140.81億165.28億
最低值85.98億100.76億119.57億145.04億
平均值87.04億105.45億127.93億156.47億
中位數86.84億105.50億126.70億157.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.110.272.34-2.730.10
營業收入15.78億29.29億46.12億56.00億70.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Shopify公司(SHOP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSHOP

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