〈台幣〉鮑爾說不急著降息 股匯齊挫收32.861元

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鮑爾國會作證時指出，美國經濟「整體強勁」，過去兩年已取得顯著進展，失業率降至 4%，接近充分就業水準，然而通膨仍高於 Fed 的 2% 目標。他強調，在這些條件下，Fed 不需匆忙調整貨幣政策，過快或過多的降息可能會阻礙通膨降溫，而過慢降息則可能對經濟成長和就業帶來壓力。