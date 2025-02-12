〈台幣〉鮑爾說不急著降息 股匯齊挫收32.861元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-12 19:26
美國聯準會主席鮑爾前往國會作證首日，重申不急著進一步降息，帶動美元持續走強，台股今 (12) 日震盪翻黑，呈現股匯齊挫走勢，新台幣兌美元匯率終場貶值 2.6 分，收在 32.861 元，整體交投仍顯清淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 12.495 億美元。
新台幣兌美元匯率續呈狹幅整理，今天以 32.85 元開盤後，盤中最高來到 32.817 元、最低來到 32.875 元，高低振幅僅 5.8 分，波動不大，外資仍持觀望態度，以進出口商的實質拋補需求為主。
亞洲主要貨幣方面，以日元貶勢最重，儘管日銀總裁植田和男表示，升息幅度將取決於當時的經濟、通膨和金融狀況，但日元匯率依舊欲振乏力，貶至一周以來的最低。
根據央行統計，日元重貶 1.12%，新台幣、韓元皆貶值 0.08%，貶值力道相對有限，人民幣小貶 0.03%，新加坡幣則升值 0.19%。美元指數下跌 0.44%。
鮑爾國會作證時指出，美國經濟「整體強勁」，過去兩年已取得顯著進展，失業率降至 4%，接近充分就業水準，然而通膨仍高於 Fed 的 2% 目標。他強調，在這些條件下，Fed 不需匆忙調整貨幣政策，過快或過多的降息可能會阻礙通膨降溫，而過慢降息則可能對經濟成長和就業帶來壓力。
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