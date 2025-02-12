巴克萊警告：AI電力股漲勢面臨「斷電」風險
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-12 14:50
巴克萊銀行 (Barclays) 警告，近期與人工智慧 (AI) 熱潮相關的電力股漲勢可能難以持續，並存在進一步震盪的風險。這項警告是在 DeepSeek 發布 R1 大型語言模型 (LLM) 後提出的，該模型引發了市場對能源需求預期的質疑。
該銀行在最近的一份報告中強調，由於資料中心的快速擴張，推動了能源需求飆升的預期，電力供應商已成為人工智慧熱潮的最大贏家之一。
巴克萊銀行引用美國能源部的一項研究，該研究預測，到 2030 年，資料中心的電力需求可能每年增長 14%-21%，可能增長兩倍至 560 太瓦時 (TWh)，或占美國總電力需求的 13%。
然而，在 DeepSeek 推出一種人工智慧模型後，這種樂觀的論點受到了質疑。巴克萊表示，「與 OpenAI、Google (GOOGL-US)、Meta (META-US) 等公司的傳統模型相比，這一模型所需的資源更少」。
這引發了電力股先前的大幅拋售，Vistra、Constellation Energy 和 Talen Energy 等公司在 1 月 27 日遭遇了最嚴重的單日跌幅。
巴克萊表示：「由於波動性相當高，看跌風險逆轉看起來很有吸引力，因為它們利用了歷史上平穩的傾斜度。」
巴克萊指出，儘管電力股此後有所反彈，但「從拋售中復甦的動能，落後於其他對人工智慧敏感的股票」，這表明投資者仍然對另一場與人工智慧相關的衝擊保持警惕。
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