巴克萊警告：AI電力股漲勢面臨「斷電」風險

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-12 14:50

‌



巴克萊銀行 (Barclays) 警告，近期與人工智慧 (AI) 熱潮相關的電力股漲勢可能難以持續，並存在進一步震盪的風險。這項警告是在 DeepSeek 發布 R1 大型語言模型 (LLM) 後提出的，該模型引發了市場對能源需求預期的質疑。

該銀行在最近的一份報告中強調，由於資料中心的快速擴張，推動了能源需求飆升的預期，電力供應商已成為人工智慧熱潮的最大贏家之一。

‌



巴克萊銀行引用美國能源部的一項研究，該研究預測，到 2030 年，資料中心的電力需求可能每年增長 14%-21%，可能增長兩倍至 560 太瓦時 (TWh)，或占美國總電力需求的 13%。

這引發了電力股先前的大幅拋售，Vistra、Constellation Energy 和 Talen Energy 等公司在 1 月 27 日遭遇了最嚴重的單日跌幅。

巴克萊表示：「由於波動性相當高，看跌風險逆轉看起來很有吸引力，因為它們利用了歷史上平穩的傾斜度。」