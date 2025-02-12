巴菲特繼續加倉西方石油 持股比重增至約28.3%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-12 15:20

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周二 (11 日) 公布的監管文件顯示，巴菲特旗下波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 公司上周五增持了西方石油 (OXY-US) 公司的少量股票，價值約 3600 萬美元，將其持股比例提高到約 28.3%。

此次購買股份的平均價格為每股 46.8195 美元，交易總額約 3570 萬美元。根據 InvestingPro 數據，西方石油目前的本益比為 11.8 倍，頗具吸引力，分析師設定的目標價為每股 45 美元至 89 美元。

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完成此次購買後，波克夏目前持有西方石油公司 264,941,431 股普通股，這些股份由波克夏的子公司國家賠償公司 (National Indemnity Company) 間接持有。西方石油公司已連續 51 年維持股息支付，目前股息殖利率為 1.81%，過去 12 個月的股息增長率為 22%。

此外，波克夏擁有 83,858,848.81 股認股權證，可用於購買西方石油公司的普通股，反映了對最初發行的認股權證數量的反稀釋調整。

西方石油股價周二上漲 0.5%，收在 48.61 美元，略高於去年 12 月觸及的 52 周低點 45 美元。

本次交易再次表明了波克夏對西方石油公司的持續興趣，西方石油公司是原油和天然氣行業的主要參與者。

與巴菲特的持續買入相較，高盛 (Goldman Sachs) 近期將西方石油公司的股票評級從「中性」降至「賣出」，理由是該公司專注於減少債務，這可能會限制股東回報。該公司還將目標股價從 54 美元下調至 45 美元。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 維持「中性」評級，但將目標股價從 70 美元下調至 68 美元，預計西方石油公司第四季度的盈利將低於預期。