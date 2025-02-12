營收速報 - 2025年2月12日台股大型公司1月營收一覽（新增1家）
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 07:55
本次公布1月營收一覽
截至台北時間2025年2月12日07:55，彙整前一日公布1月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計236家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華碩-電腦及週邊設備業
|377.48億
|3.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華碩-電腦及週邊設備業
|377.48億
|-20.4%
1月已公布營收一覽
截至目前，已公布1月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達236家。其中營收年增大於 25％有24家，年增小於-20％有46家。
1月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|24家
|大於50億
|>= 0%
|82家
|大於50億
|< 0%
|84家
|大於50億
|<= -20%
|46家
1月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鴻華先進-創-汽車工業
|7.08億
|2461.9%
|亞昕-建材營造業
|6.61億
|1272.7%
|華建-建材營造業
|1.08億
|998.0%
|神達-電腦及週邊設備業
|76.42億
|168.3%
|鴻準-其他電子業
|85.03億
|146.6%
1月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鴻華先進-創-汽車工業
|7.08億
|125.1%
|永豐金-金融保險業
|69.48億
|43.8%
|中信金-金融保險業
|217.36億
|37.1%
|瑞昱-半導體業
|118.69億
|36.8%
|國際中橡-橡膠工業
|15.78億
|36.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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