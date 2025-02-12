〈貴金屬盤後〉創紀錄高點後 市場獲利了結 黃金漲勢稍歇 但市場仍樂觀

鉅亨網編譯許家華 2025-02-12 06:02

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黃金周二 (11 日) 下跌，因投資者在黃金創下歷史新高後獲利了結，但由於川普總統的新關稅舉措引發對全球貿易戰的擔憂，投資者仍保持看漲態度。

現貨黃金下跌 0.1% 至每盎司 2904.87 美元，早盤曾觸及 2942.70 美元的高點。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 0.1%，至每盎司 2932.60 美元。

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Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 指出，一些短期期貨交易商出現獲利了結的交易，市場有點過度擴張，需要一些下行修正壓力和一些圖表整合。

Wyckoff 指出，川普大幅提高鋼鐵和鋁進口關稅至 25%，​​無例外或豁免，​​​​藉此欲協助美國陷入困境的行業，但這也有可能引發多線貿易戰。

交易員正關注周三將公布的美國通膨數據，尋找美國利率前景的新線索。

路透社調查顯示，美國聯準會 (Fed) 預計將等到下一季才會再度降息，因為關稅可能加劇美國通膨並推遲降息。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在參議院銀行委員會聽證會上表示，鑑於經濟「整體強勁」且通膨率仍高於 2% 的目標，央行並不急於降息。

Sprott 資產管理公司高級投資組合經理 Ryan McIntyre 表示：「高於預期的通膨數據可能延長 Fed 的升息暫停期，導致黃金短期內表現放緩。」

Wyckoff 表示，鑑於川普總統的任何新聲明，潛在不確定性可望支撐價格，而類似今日的獲利回吐情景可能會被看漲交易員視為逢低買進的時機。

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