〈長科法說〉Q1營收估季減4-9% Mini LED業績看旺

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-11 18:04

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導線架龍頭長科 *(6548-TW) 今 (11) 日召開法說會，公司指出，今年受惠車用背光 LED 穩健成長，以及消費性電子如電視擴大採用 Mini LED，今年營運展望正向，第一季營收預計落在 28.8 億元至 30.6 億元，季減 4-9%，年增 5-12%，預期首季為谷底，後續將向上成長。

長科 * 預估，第一季營收約 28.8 億元到 30.6 億元，季減 4-9%，基於新台幣 32.5 元兌 1 美元之平均匯率假設，毛利率預估約 21.4-24.4%，營益率則介於 11-14%。

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長科 * 指出，目前 Mini LED 產品主要應用在車用市場，儘管整體汽車銷量成長有限，但仍看好車用背光 LED 市場的長期成長，無論是傳統汽車還是電動車，都大力導入多螢幕與大螢幕，帶動 Mini LED 技術普及，對於背光 LED 需求穩定增長。

長科 * 去年第四季也將 Mini LED 產品正式導入電視領域，今年更進一步推出新一代高散熱支架產品，是公司過去兩年研發的成果，長科 * 補充，Mini LED 過去因面臨漏光、側面散光等技術挑戰，但隨著公司開發的新一代光學設計的改進，問題已大幅改善，且公司也整合更多零組件，搶佔消費性電子、車用市場，屆時量產後可望顯著貢獻營收。

長科 * 看好，Mini LED 產品除成功進入韓系供應鏈，未來除了現有的韓系品牌擴大導入其他機種外，其他中國及另一家韓系品牌也可望陸續採用 Mini LED 技術，公司為市場主導者也將優先受惠。

除了 Mini LED，長科 * 在 Wi-Fi 7 導線架也有斬獲，公司指出，Wi-Fi 7 客戶預計從第二季開始拉貨，目前交貨週期較短，約為 4 至 6 週，有助公司進一步拓展市佔率。