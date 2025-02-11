宣德董座：今年邁大步營收延續高成長 美加徵關稅迎轉單

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-11 18:02

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連接器廠宣德 (5457-TW) 董事長蔡鎮隆今 (11) 日表示，今年公司大幅邁步向前，營收成長可望延續去年的增幅、續創新高，獲利也同步轉佳，至於美國關稅議題，目前對公司影響不大，甚至因此受惠、迎來網通客戶的轉單。

宣德 1 月營收 18.97 億元，年增 22%，創歷史同期新高；而宣德 2024 全年營收則為 226.2 億元，年增 35.6%，為歷史新高，今年公司以至少雙位數成長為目標，可望延續去年的增幅。

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蔡鎮隆表示，今年新產品包括雲端家用 AI 鏡頭組裝、工控新品相繼量產外，美系低軌衛星客戶需求持續提升，新增策略企業等級影音聲學產品預計下半年量產，電動腳踏車恢復成長及新客戶合作，均推升營運動能。

而在美系大客戶方面，宣德表示，目前包含手機、耳機等所有產品均改為 TYPE C，至於傳統美系手機客戶，雖將如期推出新產品，但出貨趨於穩定，宣德滲透率再度提升。

針對美國總統川普宣示加徵關稅措施，蔡鎮隆認為，目前對宣德來說不受影響，且因為進行供應鏈分散管理的國際布局已久，甚至迎來轉單，不過，目前仍評估在美國增設產能，以中小型、具備 SMT 的組裝廠為方向。

目前宣德集團含子公司在全球共 6 地 11 個廠區，其中宣德越南廠新產能下半年配合聲學客戶量產；墨西哥廠 2 月開出一條車用模組產線，後續會再陸續增加，預計中國、非中國產能比重將從去年的 55:45 轉變成 48:52。