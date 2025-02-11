盤中速報 - Aptos大漲8.98%，報6.19美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-11 05:50
Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過8.98%，最新價格6.19美元，總成交量達0.93億美元，總市值35.60億美元，目前市值排名第 23 名。
近 1 日最高價：6.4美元，近 1 日最低價：5.59美元，流通供給量：574,159,069。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.15%
- 近 1 月：-34.61%
- 近 3 月：-45.23%
- 近 6 月：-4.78%
- 今年以來：-33.81%
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