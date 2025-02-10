search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦莫里斯國際PM-US的目標價調升至150.5元，幅度約3.08%

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對菲利浦莫里斯國際(PM-US)提出目標價估值：中位數由146元上修至150.5元，調升幅度3.08%。其中最高估值165元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予菲利浦莫里斯國際評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀1位。

菲利浦莫里斯國際今(10日)收盤價為144.43元。近5日股價上漲3.08%，標普指數下跌0.24%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PM市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
菲利浦莫里斯國際144.43-0.61%

延伸閱讀


Empty