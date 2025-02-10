鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦莫里斯國際PM-US的目標價調升至150.5元，幅度約3.08%
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對菲利浦莫里斯國際(PM-US)提出目標價估值：中位數由146元上修至150.5元，調升幅度3.08%。其中最高估值165元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予菲利浦莫里斯國際評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀1位。
菲利浦莫里斯國際今(10日)收盤價為144.43元。近5日股價上漲3.08%，標普指數下跌0.24%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 菲利浦莫里斯國際(PM-US)大漲11.42%，報145.94美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦莫里斯國際(PM-US)EPS預估上修至7.05元，預估目標價為145.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司(DAY-US)EPS預估上修至2.3元，預估目標價為79.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至6.57元，預估目標價為287.50元
上一篇
下一篇