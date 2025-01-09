〈電信三雄財報〉中華電2024年獲利372億元 每股賺4.8元創7年新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-09 18:29

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中華電信 (2412-TW) 今 (9) 日公告 2024 年 12 月營收 250.1 億元，累計 2024 全年營收達 2300.3 億元，稅後純益 372.1 億元，每股純益 4.8 元，寫下 7 年以來新高紀錄。

中華電去年 12 月營收 250.1 億元，年增 12.7%；EBITDA 69.9 億元，年增 13.1%；稅後純益 28.2 億元，年增 23.4%，每股純益 0.37 元。

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中華電去年第四季營收 653.5 億元，年增 5.6%；EBITDA 215.9 億元，年增 5.9%；稅後純益 90 億元，年增 9%，每股純益 1.16 元。去年全年營收 2300.3 億元，年增 3.1%；EBITDA 865 億元，年增 0.6%；稅後純益 372.1 億元，年增 0.8%，每股純益 4.8 元。

總經理林榮賜指出，中華電信獲利連續 5 年呈現正成長，且攀上 7 年以來新高，主因為事業群持續在核心與新興業務上衝刺。固網寬頻及行動業務維持客戶數市占率第一，帶動固網寬頻營收與行動服務營收年增皆超過 3%。

中華電信表示，截至 2024 年 12 月底，中華電信行動通信總客戶達 1312.3 萬戶，其中，090 月租型客戶年增 2.1%，連續 48 個月成長；光世代寬頻用戶數為 387.3 萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案奏效，300Mbps 以上客戶達 152.3 萬戶，年增 17.7%。