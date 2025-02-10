〈台幣〉川普這樣說害亞幣蒙塵 股匯齊挫收32.839元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-10 19:37

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川普驚句連發，使得貿易戰風雲再起！台北股匯今 (10) 日上演雙殺走勢，加權指數下挫超過 200 點，新台幣兌美元再度失守 32.8 元關卡，終場貶值 5.3 分，以 32.839 元作收，呈現連 2 貶，不過，今天匯市交投偏淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 12.02 億美元。

美國總統川普表示，周一 (10 日) 將對所有進口至美國的鋼鐵和鋁產品，徵收 25% 的關稅，預計下周也會推出「對等關稅」，但並無具體說明針對哪些國家，他只提及「如果他們跟我們收錢，我們就向他們收費。」

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川普揮下關稅大刀，外界憂心將對台灣半導體課徵 100% 關稅的可能性，台股今天震盪走跌，台積電領跌力守 1100 元關卡，鴻海、聯發科、台達電等大型權值股賣壓也相當重，終場大盤下跌 226.13 點，跌幅 0.96%，收在 23252.14 點，回測 5 日線。

外資今天賣超台股約 189 億元，終止連 3 買，同時在匯市偏向匯出，新台幣兌美元今天以 32.81 元開盤後，匯價跟隨主要亞幣一路走低，盤中最低觸及 32.878 元，但出口商亦伺機進場拋匯，使得貶勢逐漸收斂，終場收在 32.839 元。