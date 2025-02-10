用戶數突破1300萬戶！LINE Pay元月營收6.23億元創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-10 16:15

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第三方支付龍頭 LINE Pay(7722-TW) 今 (10) 日公布 2025 年 1 月營收達 6.23 億元，月增 0.97%，年增 23.5%，再創單月營收歷史新高紀錄，LINE Pay 用戶數也於 1 月突破 1300 萬戶，展現在行動支付市場中穩健成長的領導地位。

LINE Pay 股價持續飆漲，今天勁揚近 3%，以 865 元作收，外資已連 5 買 (截至 2/7)。LINE Pay 日前遭主管機關列注意股，提前揭露 2024 年自結財務數據，全年營收達 62.96 億元，年增 31.76%，每股稅後純益為 10.67 元，大賺一個股本。

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LINE Pay 用戶數突破 1300 萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，預期廣大的用戶基礎將持續帶動整體交易規模成長。觀察也發現，LINE Pay 年輕用戶的交易額顯著成長，以 1 月來看，20 至 29 歲族群的單月交易額則成長逾 30%，顯示 LINE Pay 在年輕族群中的滲透率持續提升。

今年 1 月適逢農曆春節假期，受惠於農曆新年前的年貨採買熱潮及寒流來襲，單月交易量較去年同期大幅成長 26%，其中以受到各年齡族群喜愛的 Outlet，超市、娛樂相關產業及免稅商店表現亮眼；中小型企業與百貨公司交易額也較去年同期成長超過 40%。

消費者越來越習慣以 LINE Pay 消費享受便利支付，與 4 家金融機構合作發行的點數回饋卡也持續提供筆筆消費享 LINE POINTS 回饋。

中信 LINE Pay 卡提供國內外一般消費 1% 回饋無上限，國外實體商店信用卡消費 2.8% 回饋無上限，國內指定通路最高 16% 回饋；富邦 J 卡提供日韓泰旅遊最高 8% 回饋，國內指定通路最高 10% 回饋；聯邦賴點卡享國內最高 6.3%，國外最高 2.3% 回饋無上限，國內指定通路 LINE Pay 消費再享加碼 5%；永豐 DAWAY 卡享國內 LINE Pay 消費最高 6%、國外消費最高 4% 回饋；各式消費用 LINE Pay 都能享好康。