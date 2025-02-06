〈焦點股〉無懼列注意股 LINE Pay獲外資追捧續漲半根創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-06 11:07

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第三方支付業者 LINE Pay(7722-TW) 近月股價持續噴漲，農曆年後隨即遭到證交所列為注意股， 但外資積極敲進連 3 買，今 (6) 日股價仍大漲半根停板，最高來到 830 元，改寫新高紀錄，LINE Pay 轉上市掛牌短短 2 個月以來，累計漲幅已達 63%。

LINE Pay 2024 年每股稅後純益達 10.41 元，大賺一個股本並創新高。LINE Pay 自今年 1 月以來，股價一路開掛，外資農曆年前一度拉出一波連 7 買，激勵股價不斷攻高，春節後開市持續加碼，已經連續 3 個交易日買超。

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LINE Pay 今天開盤後走低，低點來到 764 元，但隨即湧現買盤，推升股價站上 800 元大關，盤中高點觸及 830 元，高低振幅超過 8%。

LINE Pay 應主管機關要求公告自結，2024 年 12 月營收 6.17 億元，年增 40.5%，稅前盈餘 3500 萬元，年增 84%，歸屬母公司純益 2800 萬元，年增 1.81 倍，每股純益 0.41 元。

2024 年第 4 季營收 17.6 億元，年增 30.4%，稅前盈餘 2.14 億元，年增 46.5%，歸屬母公司純益 1.68 億元，年增 44.8%，每股純益 2.68 元。

2024 年全年營收 62.9 億元，歸屬母公司純益 6.47 億元，每股純益 10.67 元。去年全年營收、獲利、每股純益均創高。