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鉅亨速報

營收速報 - 上詮(3363)1月營收1.53億元年增率高達72.85％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:16


上詮(3363-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1.53億元，年增率72.85%，月增率42.41%。

今年1-1月累計營收為1.53億元，累計年增率72.85%。

最新價為337元，近5日股價下跌-6.29%，相關通信網路類指數上漲0.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+417 張
  • 外資買賣超：+565 張
  • 投信買賣超：-87 張
  • 自營商買賣超：-61 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 1.53億 73% 42%
24/12 1.08億 -9% -28%
24/11 1.50億 39% 47%
24/10 1.02億 -8% -17%
24/9 1.22億 25% -3%
24/8 1.27億 9% -5%

上詮(3363-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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