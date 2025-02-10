營收速報 - 上詮(3363)1月營收1.53億元年增率高達72.85％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:16
今年1-1月累計營收為1.53億元，累計年增率72.85%。
最新價為337元，近5日股價下跌-6.29%，相關通信網路類指數上漲0.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+417 張
- 外資買賣超：+565 張
- 投信買賣超：-87 張
- 自營商買賣超：-61 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|1.53億
|73%
|42%
|24/12
|1.08億
|-9%
|-28%
|24/11
|1.50億
|39%
|47%
|24/10
|1.02億
|-8%
|-17%
|24/9
|1.22億
|25%
|-3%
|24/8
|1.27億
|9%
|-5%
上詮(3363-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 華建(2530)1月營收1.08億元年增率高達998.02％
- 營收速報 - 宏盛(2534)1月營收4.67億元年增率高達231.38％
- 營收速報 - 基泰(2538)1月營收4,537萬元年增率高達109.99％
- 營收速報 - 陽明(2609)1月營收175.93億元年增率高達25.69％
上一篇
下一篇