〈陸股盤後〉 中國CPI回升至5個月新高 三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-10 16:30

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中國股市三大指數周一（10 日）收盤同步走高，2025 年春節較早，受春節錯位等因素影響，1 月消費者物價指數（CPI）回升至 5 個月新高。

滬指周一收盤漲 0.56% 報 3,322.17 點，深證成指漲 0.52% 報 10,631.25 點，創業板指漲 0.44% 報 2,183.88 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.7598 兆元。

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零售、餐飲、媒體、旅遊、食品飲料等類股拉升，房地產、醫藥、建築、半導體、釀酒等族群上揚，DeepSeek 概念股持續活躍，算力、信創、AI 應用概念股等走高。

中國國家統計局周日公布的數據顯示，1 月全國 CPI 漲幅擴大，年升幅由上月的 0.1% 擴大至 0.5%。扣除食品和能源價格的核心 CPI，連續第 4 個月回升，攀升 0.6%。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，1 月 CPI 升幅擴大，主要受春節錯期帶動食品價格上漲，以及旅遊出行等服務價格的漲幅顯著擴大。另外，大規模設備更新和消費品以舊換新支持政策加碼，給家電、汽車等耐用消費品價格帶來一定支撐。

財信金控首席經濟學家伍超明說，往後看，受益於宏觀政策著力點轉向促消費、穩住房市股市，未來居民面臨的「就業 - 收入 - 消費」循環堵點有望趨於緩解，將對核心 CPI 回升形成溫和支撐，但國內供給端去化壓力仍大，需求端恢復彈性有限，未來核心 CPI 回升可能仍偏溫和。

此外，得益於開源及較低算力需求等特點，橫空出世的 DeepSeek，正在成為車圈新貴。