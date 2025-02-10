川普自爆：他已經跟普丁通話 試圖結束烏克蘭戰爭

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-10 09:30

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美國總統川普接受採訪時透露，他已與俄羅斯總統普丁通話，試圖通過談判結束烏克蘭戰爭。川普表示，他有一個切實可行、結束戰爭的計畫。

美國《紐約郵報》上周六（8 日）報導，當被問及兩位領導人通話的具體次數時，川普說，不便透露。他稱：「他（普丁）希望看到人們不要再死去了。」

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此外，川普表示，他有一個切實可行、結束烏克蘭戰爭的計畫。

川普還指責了前任總統拜登。他說：「不像拜登，我和普丁一直關係不錯。」

本月 5 日，俄羅斯總統新聞秘書、克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄美各部門正在接觸，且這種接觸近期有所加強。

川普上周五曾說，他可能本周會跟烏克蘭總統澤倫斯基會面，地點可能是華盛頓。川普還說，他可能與普丁會談，希望能夠結束烏克蘭戰爭。

值得注意的是，德國總理蕭茲突然抨擊川普的建議，即美國對烏克蘭的軍事援助應該與美方獲得烏克蘭原材料掛鉤。

據《德新社》上周六報導，蕭茲說：「烏克蘭遭受攻擊，（德國）在不期望得到回報的前提下提供幫助。大家都應該是這個態度。」他指的是德國向烏克蘭提供的軍事支持。

蕭茲在布魯塞爾非正式歐盟峰會會後表示，川普的要求「非常自私，非常自我中心」。