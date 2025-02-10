DeepSeek概念帶旺A股 「兩重、兩新」主題也值得關注

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 09:57

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DeepSeek 概念股強漲，也引發市場對中國科技股的樂觀情緒。A 股三大股指上周周線集體翻紅，上證指數收復 3300 點關口，展望後市，本波行情可望延續，投資機構建議可加碼以以端側 AI 為核心的產業，而擴大內需導向下的「兩重」和「兩新」主題同樣值得關注。

中信證券認為，A 股此波漲勢可望延續，結構分化與行情節奏將更為關鍵，看好智能駕駛、AI PC、AI Phone、AI 眼鏡和 AI 耳機等國內外品牌強化佈局的高確定性方向；預計後續低波動風格將逐步體現出超額收益。

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中國銀河分析指出，中國經濟處於新舊動能切換的背景下，隨著新質生產力產業加速發展，資本市場加速賦能科技型企業，A 股市場將迎來結構性估值重塑機會。

投資配置方面，重點在於三條主線：一是基於發展新質生產力要求的科技創新主題；二是擴大內需導向下的「兩重」和「兩新」主題；三是繼續看好安全邊際較高的紅利板塊，重點關注央國企。

施羅德基金展望 2025 年，科技和消費可望成為拉動復甦的主力，正在穩定的地產也將扮演重要的支撐角色。從中長期來看，中國必須依賴科技提高產業附加價值以提升勞動生產力，由此帶來的勞動報酬率的提升將提高勞動力在所得分配中的比重，這是消費崛起的根本。

針對 DeepSeek 席捲全球，摩根士丹利基金認為， DeepSeek 可望加速人工智慧應用落地，A 股的推理側、端側算力晶片公司和軟體應用頭部公司，以及港股中積極佈局人工智慧的相關龍頭企業，或有望受益於 DeepSeek 帶來的國內人工智慧浪潮。