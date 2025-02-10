資本集團旗艦基金 大手筆加碼比亞迪

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 14:00

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蛇年開年，中國科技網路股票強勢反彈，部分海外機構取得豐厚收益，例如資本集團旗艦基金 2024 年第 4 季加倉比亞迪比亞迪 (002594-CN) 股份（H 股）幅度高達 99.65%。

資本集團旗下美國基金 - 歐洲太平洋成長基金（American Funds-Europacific Growth Fund）最新規模為 1,255 億美元，基金投資於歐洲和亞太地區的成長型公司。

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據《中國基金報》周日（9 日）報導，依據官網和基金在美國證監會揭露的數據，2024 年第 4 季，該基金對比亞迪股份（H 股）的加倉幅度超過 99%，對比亞迪（A 股）的加倉幅度超過 199%。

加倉之後，基金持有比亞迪股份（H 股）約折合 1.67 億美元，持有比亞迪（A 股）約折合 7,877.82 萬美元。



資本集團旗下另一檔旗艦基金美國基金 - 新世界基金（American Funds-New World Fund）最新規模為 618.76 億美元。2024 年第 4 季，該基金加倉比亞迪股份（H 股）4.24%，減持比亞迪（A 股）29.60%。同期，基金加倉騰訊控股 (00700-HK) 5.6%，加倉美團 (03690-HK) 17.56%。

值得注意的是，作為全球知名「茅台大戶」，歐洲太平洋成長基金在 2024 年第 4 季顯著減持貴州茅台 (600519-CN) ；新世界基金也減持貴州茅台。



資本集團之外，另一全球資管巨頭富達旗下新興市場基金 Fidelity Series Emerging Markets Opps 最新規模為 220 億美元。2024 年 12 月，該基金加倉小米集團 (01810-HK) 10.75%。同期，該基金還加倉了拼多多 (PDD-US) 和美團。

資本集團股票投資分析師 Jason Zhang 曾表示，儘管中國汽車製造商一直在努力，不過，過去很長一段時間以來，中國似乎未能在內燃機領域建立穩固立足點。中國內燃機汽車市場被寶馬、豐田、福斯等外國品牌主導。

然而，在電動車領域，情況恰恰相反。中國品牌佔據市場主導地位，外國品牌被迫退居二線，原因包含如下方面。

首先，中國政府堅定地投資並發展電動車產業。在過去二十年時間裡，一系列政策措施推動了電動車需求提振和供應增長。

其次，財政支持外，中國亦將電動車基礎設施發展置於優先位置，例如充電樁。目前中國境內充電樁數量遠多於美國。