資服業營運升溫 緯軟、資拓宏宇業務新動能來了

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-08 12:00

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資訊軟體業營運動能穩健增，即便受到春節長假影響，IT 服務商緯軟 (4953-TW) 公布 1 月合併營收仍創同期高點；資拓宏宇 (6614-TW) 則表示，雖 1 月業績月減 87%，年減 9.8%，但取得衛服部標案，預計接下來 3 年約可貢獻營收約 9 億元，業績動能加溫。

緯軟 1 月合併營收 8.46 億元，月減 7.32%，年增 0.54%，緯軟指出，目前中國經濟未見明顯復甦跡象，審慎看待營運增長，不過，已精準布局潛力巨大的遊戲和機器人產業，擴展優質新客群。

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緯軟在遊戲領域布局已取得初步突破，將持續強化技術服務和交付能量，驅動新增長動能。

資拓宏宇 1 月營收 2.02 億元，月減 87.63%，年減 9.8%，主因 1 月工作天數較少，不過，順利取得衛福部中央健保署第三代醫療資訊系統建置案，該標案建置期為 3 年，約可為帶來 9.63 億元的營收貢獻。

資拓宏宇說明，第三代醫療資訊系統目標在於建立以病患為中心、促進健康的智慧醫療生態系統，並且運用容器化、微服務和生成式 AI 等新技術，達成政策推動目標。