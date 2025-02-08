動力受惠輝達中高系列顯卡上市 1月營收月增逾3成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-08 10:55

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動力科技 (6591-TW) 公告 1 月營收 1.35 億元，受惠輝達 (NVDA-US) 新一代 RTX 5080、5090 中高階系列顯卡上市，加上主要泛電競相關客戶紛紛推出搭載新顯卡電競 PC 問世，帶動中高階散熱風扇產品備貨力道，推升 1 月營收月增逾 3 成。

動力科技 1 月營 1.35 億元，月增 37.05%，雖年減 1.08%，不過寫下近 4 個月以來單月新高。

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動力表示，輝達、AMD(AMD-US) 陸續推出新款顯卡產品，進一步創造電競 PC、AI PC 技術革新，加上今年將推出多款 3A 級遊戲大作，以及 Windows 10 將在今年 10 月停止支援，助 PC 整體市場迎來換機潮並重返成長軌道，動力也受惠泛電競相關客戶需求增加，挹注營運動能。

動力指出，目前積極於客戶開發應用 RTX 5060、5070 中階顯卡新品風扇產品開案，在市場消費主流的中階顯卡相關新品上市後，可望顯著接單。

另外，在利基型領域業務開拓方 面，動力切入 AI 中小型伺服器高階散熱風扇產品已陸續小量試產交貨，持續精進生產品質管理、 研發開案進程，奠定營運的第二隻腳。