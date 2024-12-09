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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源VLO-US的目標價調降至155元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)提出目標價估值：中位數由160元下修至155元，調降幅度3.13%。其中最高估值176元，最低估值123元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予瓦萊羅能源評價：積極樂觀13位、保持中立8位、保守悲觀1位。

瓦萊羅能源今(9日)收盤價為131.52元。近5日股價下跌3.13%，標普指數上漲0.96%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VLO市場預估目標價

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