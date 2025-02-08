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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧賴利汽車ORLY-US的目標價調升至1437.5元，幅度約3.87%

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對奧賴利汽車(ORLY-US)提出目標價估值：中位數由1384元上修至1437.5元，調升幅度3.87%。其中最高估值1550元，最低估值1250元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予奧賴利汽車評價：積極樂觀21位、保持中立5位、保守悲觀1位。

奧賴利汽車今(8日)收盤價為1329.11元。近5日股價上漲3.87%，標普指數上漲0.2%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ORLY市場預估目標價

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