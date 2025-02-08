鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ally Financial Inc(ALLY-US)EPS預估下修至3.61元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.67元下修至3.61元，其中最高估值5.24元，最低估值2.98元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.24(5.24)
|6.5
|8.62
|最低值
|2.98(2.98)
|4.25
|5.7
|平均值
|3.69(3.72)
|5.6
|6.73
|中位數
|3.61(3.67)
|5.62
|6.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|88.32億
|97.20億
|101.09億
|最低值
|83.76億
|86.78億
|93.28億
|平均值
|85.30億
|93.41億
|98.03億
|中位數
|85.11億
|93.50億
|98.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.88
|8.22
|5.03
|2.98
|1.80
|營業收入
|107.22億
|107.29億
|122.92億
|158.48億
|164.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Ally Financial Inc(ALLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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