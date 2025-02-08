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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ally Financial Inc(ALLY-US)EPS預估下修至3.61元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.67元下修至3.61元，其中最高估值5.24元，最低估值2.98元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.24(5.24)6.58.62
最低值2.98(2.98)4.255.7
平均值3.69(3.72)5.66.73
中位數3.61(3.67)5.626.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值88.32億97.20億101.09億
最低值83.76億86.78億93.28億
平均值85.30億93.41億98.03億
中位數85.11億93.50億98.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.888.225.032.981.80
營業收入107.22億107.29億122.92億158.48億164.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Ally Financial Inc(ALLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALLY

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