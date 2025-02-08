鉅亨速報 - Factset 最新調查：Take-Two互動軟體TTWO-US的目標價調升至215元，幅度約4.7%
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Take-Two互動軟體(TTWO-US)提出目標價估值：中位數由205.35元上修至215元，調升幅度4.7%。其中最高估值240元，最低估值156元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Take-Two互動軟體評價：積極樂觀23位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Take-Two互動軟體今(8日)收盤價為207.64元。近5日股價下跌4.7%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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