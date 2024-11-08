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鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣(PINS-US)EPS預估上修至1.48元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對繽趣(PINS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.48元，其中最高估值1.58元，最低估值1.39元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.58(1.55)2.152.873.68
最低值1.39(1.31)1.541.92.23
平均值1.48(1.45)1.822.272.83
中位數1.48(1.46)1.852.272.58

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值36.85億49.75億63.31億60.22億
最低值36.21億41.49億47.23億55.14億
平均值36.40億42.79億50.11億57.82億
中位數36.37億42.58億49.62億57.60億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.24-0.220.46-0.14-0.05
營業收入11.43億16.93億25.78億28.03億30.55億

詳細資訊請看美股內頁：
繽趣(PINS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPINS

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