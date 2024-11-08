鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣(PINS-US)EPS預估上修至1.48元，預估目標價為41.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對繽趣(PINS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.48元，其中最高估值1.58元，最低估值1.39元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.58(1.55)
|2.15
|2.87
|3.68
|最低值
|1.39(1.31)
|1.54
|1.9
|2.23
|平均值
|1.48(1.45)
|1.82
|2.27
|2.83
|中位數
|1.48(1.46)
|1.85
|2.27
|2.58
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|36.85億
|49.75億
|63.31億
|60.22億
|最低值
|36.21億
|41.49億
|47.23億
|55.14億
|平均值
|36.40億
|42.79億
|50.11億
|57.82億
|中位數
|36.37億
|42.58億
|49.62億
|57.60億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.24
|-0.22
|0.46
|-0.14
|-0.05
|營業收入
|11.43億
|16.93億
|25.78億
|28.03億
|30.55億
詳細資訊請看美股內頁：
繽趣(PINS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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