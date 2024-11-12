鉅亨速報 - Factset 最新調查：BILL Holdings IncBILL-US的目標價調升至84元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 18:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對BILL Holdings Inc(BILL-US)提出目標價估值：中位數由80元上修至84元，調升幅度5%。其中最高估值105元，最低估值55元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予BILL Holdings Inc評價：積極樂觀16位、保持中立10位、保守悲觀1位。
BILL Holdings Inc今(12日)收盤價為85.89元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲5.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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